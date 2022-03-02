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Menemenspor galip gelemiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor galip gelmekte zorlanıyor. Balıkesirspor'dan sonra Bursaspor'la birlikte en az galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinin ligdeki kötü gidişatı devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 13:15
Menemenspor galip gelemiyor

Menemenspor, TFF 1. Lig'de son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 27. hafta itibarıyla toplamda 6 galibiyetle Bursaspor'la beraber en az kazanan ikinci takım konumunda bulunuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, mücadeleci futboluyla dikkat çekse de 3 puana ulaşmakta zorluk çekiyor. 11 beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı olan sarı-lacivertliler, galibiyet istatistiklerinde ise son sıralarda yer alıyor. İlk 27 hafta sonunda toplamda 6 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 3 galibiyetli Balıkesirspor'un ardından Bursaspor'la beraber ikinci sırada yer alıyor.

SON 13 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galibiyetlerinin 5'ini ligin ilk yarısında alan Menemenspor, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca Adanaspor karşısında galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 13 maçında ise 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Menemenspor'un ligde şu ana kadar galibiyet aldığı maçlar şu şekilde:

1. hafta: Menemenspor: 2 - BB Erzurumspor: 0

5. hafta: Menemenspor: 2 - Manisa FK: 0

9. hafta: Menemenspor: 3 - Samsunspor: 2

12. hafta: Menemenspor: 2 - Balıkesirspor: 1

13. hafta: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2

23. hafta: Menemenspor: 2 - Adanaspor: 1

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