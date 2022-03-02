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Spor Toto 1. Lig Haberleri: Manisa FK'da Gakpa gol yükünü çekiyor

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Manisa FK'da gol yükünü sezon başında Paris FC takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu Marvin Gakpa çekiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 13:21
Spor Toto 1. Lig Haberleri: Manisa FK'da Gakpa gol yükünü çekiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Eyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Marvin Gakpa takımın en skorer oyuncusu oldu. Orta saha, kanat ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu ağları 5 kez sarsarak siyah-beyazlıların gol yükünü çekti.

Sezon başında Fransa'nın Paris FC takımından transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği ve Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarında fileleri sarstı. Manisa FK, Gakpa'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Manisa FK, Gakpa'nın fileleri sarstığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı.

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