TFF 1. Lig'den haberler

ÜMRANİYE'Yİ YENECEĞİZ

Samsun'un 25 yaşındaki sağ açığı Melih Okutan, kritik Ümraniye maçı öncesi umut dağıttı. Genç futbolcu, "Ümraniye ilk 2'de. Bizim de hedefimiz ilk 2 olduğu için kazanıp, aradaki puan farkını eritmek istiyoruz" dedi.

İSTANBUL BU SEFER İDDİALI

İstanbulspor'un golcüsü İbrahim Yılmaz, Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Yılmaz, "İnşallah geçen sene oynadığımız playoff'u oynamadan çıkarız. Kocaeli'yi yenip, tırmanmak istiyoruz" dedi.

MANİSA PLAY-OFF AŞKINA

Evinde Ümraniye'yi 2-1 yenen Manisa FK, bugün yine ahasındaki Eyüp maçı hazırlıklarını tamamlayarak geri sayıma geçti. Ege ekibi, Play-Off iddiası için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

BURSASPOR KUVVETLENİYOR

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve haftayı bay geçen Bursa, deplasmandaki Bolu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Timsah, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.