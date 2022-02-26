Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

👉 MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Eyüpspor 26 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.