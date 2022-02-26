Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Balıkesirspor 26 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.