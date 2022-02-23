Hesapları bozacağız

Spor Toto 1. Lig'de 5-0'lık Denizlispor zaferiyle büyük sükse yapan Samsunspor'da, gözler Ümraniyespor maçına çevrildi. Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Ender Gür, ilk 6 içinde olmak için mutlaka kazanmaları gerektiğini vurguladı. Gür, "Ümraniyespor'a karşı alacağımız galibiyet sonrasında hesaplar yeniden yapılacak. Belki de ligdeki ilk iki hesapları tamamen değişecek" diye konuştu.

MOTİVASYON ARTTI

Oyuncuların üzerinden galip gelememe baskısının kalktığını dile getiren Gür, "Denizlispor galibiyeti ligdeki hedeflerimiz açısından da önemliydi. Çünkü önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına gideceğiz. Deplasman maçı öncesinde burada alınacak galibiyet, moral motivasyonu artırmak için önem taşıyordu. Yeni transferimiz Tallo'nun oyuna yaptığı katkıyı hepimiz gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.