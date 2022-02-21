Samsun şahlandı

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Samsunspor, evinde Denizlispor'u farklı mağlup etti. 2'de ceza sahasındaki kargaşadan faydalanan Tomane, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 24'te kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu savunmaya da çarparak filelerle buluştu: 2-0. 28'de Tallo'nun ortasında arka direkte Fofana topu ağlara yolladı: 3-0. 58'de Fofana'nın altıpasa doğru pasında maçtaki ikinci golünü atan Yasin, 70'te Hasan'ın ara pasında bir kez daha sahneye çıktı. Sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Yasin hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi: 5-0. Ligdeki 3 maçlık hasretine son veren Samsunspor, 39 puanla play-off yarışına tutundu. Denizlispor ise 24 puanla ateş hattında kaldı.



YENİLER FARKI GETİRDİ

Denizlispor'u 5 golle geçen Samsun'da teknik direktör Fuat Çapa, "Geçiş kısmında yapamadıklarımızı yaptık. Bu da yeni gelen arkadaşların takıma adapte olmasıyla alakalıydı. Tallo'nun Tomane'yle uyumu çok iyiydi" değerlendirmesini yaptı.