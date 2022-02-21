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Eyüpspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Eyüpspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:13
Eyüpspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Eyüpspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Menemenspor 21 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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