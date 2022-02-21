Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bandırmaspor 21 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.