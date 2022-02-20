Tuzlaspor tekledı

PLAY-OFF iddiası olan Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile golsüz berabere kalarak önemli bir avantaj yitirdi: 0-0. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Benhur'un şutunda kaleci Emre gol e izin vermedi. 64'te bu kez Tuzlaspor Tayfun ile golü kokladı, Tayfun'un şutunda top kaleci İsmet'te kaldı. Benhur 88'de de yine kaleyi yokladı, Emre çeldi. 90+4'te Gueye'nin vuruşunu da çelen Emre, 1 puanı kurtardı: 0-0.
PLAY-OFF iddiası olan Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile golsüz berabere kalarak önemli bir avantaj yitirdi: 0-0. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Benhur'un şutunda kaleci Emre gol e izin vermedi. 64'te bu kez Tuzlaspor Tayfun ile golü kokladı, Tayfun'un şutunda top kaleci İsmet'te kaldı. Benhur 88'de de yine kaleyi yokladı, Emre çeldi. 90+4'te Gueye'nin vuruşunu da çelen Emre, 1 puanı kurtardı: 0-0.