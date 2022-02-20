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Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 11:15 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 11:19
Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Denizlispor 20 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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