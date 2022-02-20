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Samsunspor - Denizlispor: 5-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında SAmsunspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:25
Samsunspor - Denizlispor: 5-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Tomane, 24, 58 ve 70. dakikalarda Yasin Öztekin ve 27. dakikada Moryke Fofana'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Samsunspor bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor, 27 Şubat Pazar günü 13.30'da Ümraniyespor'a konuk olacak. Denizlispor ise 25 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Boluspor'u ağırlayacak.

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