Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Maçtan dakikalar
10. dakikada Peter Ambrose ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
16. dakikada Oto'onun ara pasında Peter Ambrose kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla auta gitti.
18. dakikada gelişen Balıkesirspor kontra atağında Nwankwo'un şutu üstten auta gitti.
43. dakikada Ferhat Yazgan'ın şutunda kaleci Atilla geçit vermedi. Dönen topta Emir Kaan Gültekin tamamlasa da ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
48. dakikada soldan gelişen İstanbulspor atağında Muammer Sarıkaya net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz topu Jetmir Topalli ile buluşturdu. Topalli boş kaleye topu yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2
71. dakikada Doğa'nın rakibini itmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Yılmaz topu ağlarla buluşturarak farkı 3'e çıkardı. 0-3
76. dakikada Peter'in pasında Halil İbrahim Çolak topu ağlara gönderdi. 1-3
79. dakikada Doğa İşeri ikinci sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.
89. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Melih Kabasakal'ın şutunu Atilla Özmen kornere çeldi.
DİĞER