Boluspor - Gençlerbirliği: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün ilk maçında Boluspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller Kabongo Kassongo, Gökhan Karadeniz ve Berk Yıldız'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise Barış Alıcı kaydetti.

Bu sonuçla Boluspor puanını 34 yaptı, Gençlerbirliği ise 30 puanda kaldı.

GENÇLER 10 KİŞİ TAMAMLADI

Gençlerbirliği'nde 67. ve 75. dakikalarda sarı kart gören Muhammed Bayır kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.