Bandırmaspor - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 14.30'da başlayan karşılaşmada Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Bandırmaspor puanını 40'a, Manisa FK ise 30'a çıkardı.

Gelecek hafta play-off mücadelesi veren Bandırmaspor deplasmanda ligin 18. sırasında yer alan Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Manisa FK ise sahasında liderlik mücadelesi veren Ümraniyespor'u konuk edecek.