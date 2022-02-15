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Menemen 1 puandan memnun

Son maçında Manisa Fk ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 1 puandan memnun. Laleci, "Alınan her puan önemli. Her hafta ayrı bir final oynuyoruz. Konum olarak rahat değiliz. Takımımı kutluyorum. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Menemen 1 puandan memnun
Son maçında Manisa Fk ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 1 puandan memnun. Laleci, "Alınan her puan önemli. Her hafta ayrı bir final oynuyoruz. Konum olarak rahat değiliz. Takımımı kutluyorum. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız" dedi.
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