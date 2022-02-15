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Gençlerbirliği Samsunspor : 2-2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 25. haftasında heyecan devam etti. Gençlerbirliği'nin Samsunspor'u konuk ettiği maçta 4 gol çıksa da kazanan çıkmadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 20:33
Gençlerbirliği Samsunspor : 2-2 | MAÇ SONUCU
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası içinde Lima, topu kale önüne bıraktı. Altı pasta vuruşunu tamamlayan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

10. dakikada Mendes ile ceza sahası içinde duvar pası yapan Fofana topu kale önünde yakaladı. Fofana'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

63. dakikada Berişbek'in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortaya yükselen Gökhan Gül'ün kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada sol köşede Grechyshkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

86. dakikada Cihan Karaman'ın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Çağdaş Altay sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cihan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

90. dakikada Melih Okutan rakip yarı sahadan yükselen topa altı pasta karşılık vererek ağları salladı. 2-2

90+2. dakikada Barış Alıcı'nın pasıyla sol çaprazda Berişbek topla buluştu. Ceza sahası içinde topla buluşan Berişbek, topu direğin üstünden auta gönderdi.

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