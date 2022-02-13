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Manisa FK - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Manisa FK ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:06
Manisa FK - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Menemenspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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