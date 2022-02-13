Lidere ağır darbe

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, lider Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 24. dakikada Eslem'in pasıyla topla buluşan Ethemi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. İstanbulspor'da 55. dakikada Ologo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+5'te ise kaleci Alperen kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayınca kaleye Mehmet Yeşil geçti. Uzatma dakikalarında 1-0'lık üstünlüğünü koruyan İstanbulspor, puanını 39'a çıkarttı. Zirvede ağır yara alan Ankaragücü ise 48'de kaldı.