Adana’da gol yok

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Play-off'u hedefleyen turuncu- beyazlılar, ligde kalmak için mücadele veren rakibiyle golsüz berabere kaldı. Yeni Adana Stadı'ndaki eşitliğin ardından Adanaspor 33, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Play-off'u hedefleyen turuncu- beyazlılar, ligde kalmak için mücadele veren rakibiyle golsüz berabere kaldı. Yeni Adana Stadı'ndaki eşitliğin ardından Adanaspor 33, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.