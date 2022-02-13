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Adana’da gol yok

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Play-off'u hedefleyen turuncu- beyazlılar, ligde kalmak için mücadele veren rakibiyle golsüz berabere kaldı. Yeni Adana Stadı'ndaki eşitliğin ardından Adanaspor 33, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Adana’da gol yok
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Play-off'u hedefleyen turuncu- beyazlılar, ligde kalmak için mücadele veren rakibiyle golsüz berabere kaldı. Yeni Adana Stadı'ndaki eşitliğin ardından Adanaspor 33, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.
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