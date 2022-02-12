Haberler TFF 1.Lig Zirvede hesaplar karıştı! Ankaragücü 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Zirvede hesaplar karıştı! Ankaragücü 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında lider MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü, Ümraniyespor ile arasında olan farkı açamamış oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:10
Zirvede hesaplar karıştı! Ankaragücü 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 55. dakikada Michael Ologo Inainfe direkt kırmızı kart; 90+5. dakikasında Muhammed Alperen Uysal çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 6 maç sonra kaybetti ve 48 puanda kaldı. İstanbulspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıkarken 39 puana yükseldi.

Ligin 25. haftasında Ankaragücü deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise Boluspor'u ağırlayacak.

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