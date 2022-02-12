Zirvede hesaplar karıştı! Ankaragücü 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 55. dakikada Michael Ologo Inainfe direkt kırmızı kart; 90+5. dakikasında Muhammed Alperen Uysal çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 6 maç sonra kaybetti ve 48 puanda kaldı. İstanbulspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıkarken 39 puana yükseldi.
Ligin 25. haftasında Ankaragücü deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise Boluspor'u ağırlayacak.