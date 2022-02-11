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Samsunspor Bursaspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane kaydederken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 20:56
Samsunspor Bursaspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor'un golünü 41. dakikada Tomane kaydederken, Bursaspor bu gole 54'te Joao Pedro ile karşılık verdi.

Bu skorun ardından ev sahibinin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 35 puana yükseldi. Bursaspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 24 puana ulaştı.

Ligin 25. haftasında Samsunspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bursaspor ise evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

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