Hedefimiz Süper Lig

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Samsunspor, yarın evindeki Bursaspor maçına kilitlendi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan teknik direktör Fuat Çapa, "Süper Lig'de şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi oynamış Bursa ile oynayacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak" dedi.
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Samsunspor, yarın evindeki Bursaspor maçına kilitlendi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan teknik direktör Fuat Çapa, "Süper Lig'de şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi oynamış Bursa ile oynayacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak" dedi.