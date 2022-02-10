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Hedefimiz Süper Lig

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Samsunspor, yarın evindeki Bursaspor maçına kilitlendi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan teknik direktör Fuat Çapa, "Süper Lig'de şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi oynamış Bursa ile oynayacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Hedefimiz Süper Lig
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Samsunspor, yarın evindeki Bursaspor maçına kilitlendi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan teknik direktör Fuat Çapa, "Süper Lig'de şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi oynamış Bursa ile oynayacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak" dedi.
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