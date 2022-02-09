Son dakika spor haberi: Altınordu ara transferde kasasını doldurdu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemini sakin geçirmesine rağmen altyapısından yetiştirip sattığı futbolcularıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-lacivertliler, ilk olarak 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'yi Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferini gerçekleştirdi. Burak İnce transferinden yaklaşık 1.5 milyon Euro gelir ettiği öğrenilen Altınordu, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alma hakkı elde etti.

Kırmızı-lacivertli ekibin bir diğer önemli futbolcusu Enis Destan da ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki golcünün satışından da 600 bin Euro gelir sağladı.

Öte yandan Altınordu, kadrosuna da 2 yeni futbolcuyu kattı. Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken, 25 yaşındaki stoper Erdi Dikmen'i ise Ankaragücü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

