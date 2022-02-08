Bursaspor'da imza zamanı

Bursaspor uzun süredir transfer yasağını kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Yeşil-beyazlı yönetim, büyük çabalar sarf ettiği tahtanın açılması konusunda son aşamaya geldi. Transferin son gününde yasağın kalkması halinde birçok isimle sözleşme imzalanması bekleniyor. Timsah'ın gündeminde yer alan Enver Cenk Şahin (27 ve Hakan Özmert (36) gibi isimler yeşilbeyazlılara bugün imza atabilir. Bursaspor'un golcü transferinde de Paços Ferreira forması giyen Joao Pedro için resmi teklif yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki forveti kiralamak isteyen yeşil-beyazlılar, teklif kabul edilirse imzayı attıracak. Gine Bissau asıllı Portekizli golcü, Gil Vicente ve Guimares formaları da giydi. Pedro bu sezon 15 maçta 2 gol attı.



AKABUEZE'YLA ANLAŞMA TAMAM

Bursaspor, Bandırmaspor'un 10 numarası Akabueze'yle de prensip anlaşmasına vardı. Transfer yasağı kalkarsa resmi imzalar atılacak. 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Türkiye'de Boluspor ve Ümraniyespor'da oynadı. Bu sezon 21 maçta 3 gol atarken; 4 asist yaptı.