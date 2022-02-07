Zirvenin gücü

Ankaragücü muradına erdi ve 7 hafta sonra yeniden liderlik koltuğunu ele geçirdi... Eryaman Stadı'nda oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği karşısında sonuca rahat giden sarı-lacivertliler, lider Ümraniyespor'un kaybetmesini fırsat bilerek yeniden koltuğa oturdu: 3-0.
GENÇLER 10 KİŞİ KALDI
Henüz 14'üncü dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golü ile öne geçen Ankaragücü, Tshibola'nın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. İkinci yarıda Owusu ve Murat Gençlerbirliği'ne son darbeyi indirdi: 3-0.