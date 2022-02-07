Kocaelispor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Kocaelispor ile Boluspor, haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Boluspor maçı 7 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.