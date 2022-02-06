Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Ankaragücü: 0-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gençlerbirliği - Ankaragücü: 0-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 21:20
Gençlerbirliği - Ankaragücü: 0-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ köşeden korner vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu arka direğe bıraktı. Arka direkte yükselen topa kafa ile vuran Sinan Osmanoğlu meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi. 0-1

31. dakikada topu rakip sahada ceza sahasına kadar süren Zahid ceza sahası içine bıraktı. Chahechouhe'nun Gençlerbirliği savunmasının arasından yaptığı vuruşu kaleci Köse kornere çeldi.

33. dakikada Gençlerbirliği oyuncularının yaptığı pas hatasında topu Owusu kazandı. Meşin yuvarlağı ceza sahası içine süren Owusu'nun yaptığı vuruş üst kale direğine çarparak oyun alanına geri düştü. Oyun alanına dönen topu Gençlerbirliği savunması dışarı gönderdi.

51. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışında bıraktığı topla buluşan Eleke'nin sol alt köşeye yaptığı vuruşu Alkan kornere çeldi.

63. dakikada ceza yayında Zahid topu Güneren'e bıraktı. Kale önünde topu ters köşeye yerden bir pasla gönderen Güneren'in pasında Owusu fileleri salladı. 0-2

74. dakikada Owusu'nun rakip yarı sahasında yaptığı geri pası Murat Uçar'a ulaştırdı. Ceza sahası dışından Uçar'ın uzak mesafeden yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

86. dakikada oyunu hızlı başlatan kaleci Köse topu rakip sahada Dama ile buluşturdu. Kaleci Akın'ı geçen Dama'nın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu Güneren uzaklaştırdı.

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