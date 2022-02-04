Ya Balde ya Kravetz

İkinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Kocaelispor, forvet transferiyle kadrosuna son şeklini verecek. Yeşil-siyahlıların, uzun süredir gündemde olan Artem Kravets ve İbrahima Balde'yle temasları sıklaştırdığı öğrenildi. Yönetimin, Konyaspor'dan ayrılmak isteyen fakat taleplerinde bir türlü indirime gitmeyen 32 yaşındaki Ukraynalı Artem Kravets'le son kez masaya oturacağı bildirildi. Tecrübeli golcü yapılacak son teklifi de kabul etmezse alternatifler arasında ilk sırada yer alan Giresunspor'un Senegalli forveti İbrahima Balde'yle masaya oturulacak.

BAŞKAN TRANSFER MÜJDESİNİ VERDİ

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'u Süper Lig'e taşıyan isimlerin başında gelen 32 yaşındaki forvet ilk teklifi geri çevirmişti. Bu sezon 22 maçta 3 kez ağları sarsan Balde'yi ikna etmek için tüm şartlar zorlanacak. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Yeni bir santrafor alacağız. Kısa sürede kampa katılacak. Transferi böylelikle tamamlayacağız" diyerek müjdeyi verdi. Son olarak Kolovos'u renklerine bağlayan Kocaelipor; Samed Ali, Berkay Dabanlı, Mazlum Demir, Mehmet Yılmaz ve Akanbi'ye de imza attırdı.