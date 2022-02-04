TFF 1. Lig 2. Lig ve 3. Lig'den haberler

LALECİ SÖZ VERDİ

Son 7 maçında kazanamayan Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, zor günlerin geride kalacağını söyledi. Adanaspor maçının kritik olduğunu vurgulayan Laleci, "Güçlü ve iyi bir takım olduk. Bu süreci başarıyla atlatacak potansiyelimiz var" diye konuştu.

SOMA'YA 2 GOLCÜ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Somaspor, iki forvetle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Esenler Erokspor'dan Eray Pazar'ı (23) renklerine bağlarken, Trabzonspor altyapısından Orkun Ahmet Dedeoğlu'yla (19) el sıkıştı. Eray bu sezon 11 maçta 2, Orkun ise 12 karşılaşmada 5 golle oynadı.

MANİSA SERİ İSTİYOR

Erzurum'la karşılaşacak Manisa FK, bu sezon ikinci kez 3'te 3 yapmak için kenetlendi. Denizli ve G.Birliği'ni deviren Ege ekibinin Teknik Direktörü Turgay Altay, "Tek hedefmiz iyi bir sonuçla evimize dönmek ve serimizi sürdürmek" ifadelerini kullandı.

RAHMİ ANIL 1461'DE

Ligin ilk yarısını Tuzlaspor'da kiralık geçiren Trabzonspor'lu Rahmi Anıl Başaran, 1461Trabzonspor'a kiralandı. Balıkesirspor ve Bandırmaspor formaları da giyen 21 yaşındaki forvet bu sezon 10 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

SUBOTİC ENGELİ

Transfer yasağını kaldırmak için mesai harcayan Denizlispor, Subotic engeline takıldı. 17.5 milyon TL alacağı bulunan Sırp stoper, indirime yanaşmadı. Geçen sezon imza atan 33 yaşındaki oyuncu, 5 maça çıkmıştı.

'BURSA ENGELİNİ AŞACAĞIZ'

Yarın Bursaspor'a konuk olacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Eksikliklerimizi giderdik. Bazı eksiklerimizi bahane olarak görmüyoruz. Kaza- Erdi bu sezon 6 narak kritik bir hamle yapmış olacağız" diye konuştu.