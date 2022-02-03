Alt liglerden haberler (02.02.2022)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları dün yapıldı. Günün dikkat çeken mücadelesinde İskenderunspor, deplasmanda karşılaştığı Alanya Kestel'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
SAMSUN'A FORVET ÖNERİSİ
Boşta olan forvet oyuncusu Frank Castaneda'nın menajeri oyuncuyu Samsunspor'a önerdi. Kırmızı-beyazlılardan aylık 40 bin euro isteyen Castaneda'nın istediği rakamı yüksek buluyor.
TOROS KAPLANLARI TAKTİK VE ŞUT ÇALIŞTI
Adanaspor, 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu beyazlılar, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmasıyla son buldu. Ahmethan Köse takımdan ayrı düz koşu yaptı, yeni transfer Jordon Ibe ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.
YÜCEL HOCA İDMANA ÇIKTI
Erzurum, Sözeri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi. Yeni Teknik Direktör İldiz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi.
ÖMER UZUN NAZİLLİ'DE
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediye, 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden forvet oyuncusu Ömer Uzun'u sezon sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı. Ömer "Nazilli'ye katkı sağlamak için geldim. Hedeflerim ve kulübümüzün beklentilerini gerçekleştirmek için çalışacağım" dedi.
TURGUTLU'NUN İNANCI VAR
2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Çorum'a 5-1 yenilen Turgutluspor'da Asbaşkan Bülent Daşkan, Bodrumspor maçıyla içerisinde bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.
KARŞIYAKA OYUNCU ARIYOR
3. Lig 3. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı isteyen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar alternatif oyuncu arayışında. Hocanın merkez orta saha istediği kaydedildi.
ALTINORDU'DAN ERDİ'YE KANCA
1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, A.Gücü'nden stoper Erdi Dikmen'e kanca attı. Bu sezon Başkent ekibiyle 6 maça çıkan 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle bonservis sorununu çözmesi halinde İzmir temsilcisine imza atabileceği belirtildi.
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