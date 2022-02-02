Mbia imzaya geliyor

Ara transferin dikkat çeken ekibi Tuzlaspor, kadrosuna flaş bir takviye yapıyor. Mavi-beyazlılar, anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü orta saha Stephane Mbia'yla önümüzdeki günlerde 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Stephane Mbia, daha sonra 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.

Çin'de Hebei, Wuhan ve Shenhua formalarını terleten tecrübeli orta saha, sezon başında İspanya'nın Fuenlabrada takımına imza attı ve 12 karşılaşmada forma giydi. Hazırlık maçında Galatasaray'ı 6-2 yenerek dikkat çeken Tuzlaspor, Mbia'nın yanı sıra daha önce anlaşma sağladığı Volkan Şen, Ezeh, Tarık Çamdal ve Çekdar Orhan'a da basın önünde imza attıracak.