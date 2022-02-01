Efe tamam, Boutaib yolda

Adanaspor, Karagümrük'ün orta sahası Efe Tatlı'yı renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı formayı giyecek. Efe, sezonun ilk yarısında 6 maçta 1 asistle oynadı. Hücum hattına da takviye yapmak isteyen Adanaspor, Khalid Boutaib'i bitirmeye çok yaklaştı. Fransa'da Le Havre forması giyen 34 yaşındaki Faslı golcüyle görüşmelerin sıklaştığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boutaib, bu yıl Fransa 2. Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı. 2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor'da oynayan tecrübeli forvet, sarı-kırmızılı formayla 51 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ardından 1.5 milyon euro karşılığında Mısır ekibi Zamalek'e transfer oldu.