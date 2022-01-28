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Tuzlaspor yöneticisinden Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e verilen milli arada Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tuzlaspor 6-2'lik skorla kazandı. Maçın ardından paylaşımda bulunan Tuzlaspor Yöneticisi Nafiz Hacıalioğlu, "Arkadaşlar Tuzlapor 6-2 Galatasaray. Maç lig ya da kupa maçı değildi. Hazırlık maçı oynandı. Bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor. Tuzlaspor 1. Lig'de ve güçlü bir takımız zaten." ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 20:11
Tuzlaspor yöneticisinden Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Liglere verilen arada Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında bugün karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor mücadeleden 6-2'lik tarihi galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.

Tarihi zaferin ardından Tuzlaspor Yöneticisi Nafiz Hacıalioğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hacıalioğlu'nun paylaşımında, "Arkadaşlar Tuzlapor 6-2 Galatasaray. Maç lig ya da kupa maçı değildi. Hazırlık maçı oynandı. Bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor. Tuzlaspor 1. Lig'de ve güçlü bir takımız zaten." ifadeleri yer aldı.

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