Tuzlaspor yöneticisinden Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Liglere verilen arada Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında bugün karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor mücadeleden 6-2'lik tarihi galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.
66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.
Tarihi zaferin ardından Tuzlaspor Yöneticisi Nafiz Hacıalioğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Hacıalioğlu'nun paylaşımında, "Arkadaşlar Tuzlapor 6-2 Galatasaray. Maç lig ya da kupa maçı değildi. Hazırlık maçı oynandı. Bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor. Tuzlaspor 1. Lig'de ve güçlü bir takımız zaten." ifadeleri yer aldı.
Arkadaşlar Tuzla spor 6 & Galatasaray 2 maçı lig yada kupa maçı değildi Hazırlık maçı oynandı bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor Tuzla spor 1 ligde ve güçlü bir takımız zaten #TuzlaSpor #tuzlaspor #GalatasaraySK— Nafiz Hacıalioğlu (@HacNafiz) January 28, 2022