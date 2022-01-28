Tuzlaspor yöneticisinden Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Liglere verilen arada Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında bugün karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor mücadeleden 6-2'lik tarihi galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.

Tarihi zaferin ardından Tuzlaspor Yöneticisi Nafiz Hacıalioğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hacıalioğlu'nun paylaşımında, "Arkadaşlar Tuzlapor 6-2 Galatasaray. Maç lig ya da kupa maçı değildi. Hazırlık maçı oynandı. Bu kadar gündeme getirilmesi abartı oluyor. Tuzlaspor 1. Lig'de ve güçlü bir takımız zaten." ifadeleri yer aldı.