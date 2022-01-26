Samsun Atabey Çiçek’e onay bekliyor

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Samsunspor, eski oyuncusu Atabey Çiçek'le söz kesmişti. Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki forvet için Teknik Direktör Emre Belözoğlu'ndan ise onay çıkmamıştı. Daha sonra alternatiflere yönelen Samsunspor'da, Atabey konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Başakşehir'in Azeri golcü Mahir Emreli'yle anlaşması sonrasında başarılı oyuncuya izin çıkması ihtimali belirdi. Samsunspor'a imza atmak isteyen Atabey'in kulübüyle yapacağı son görüşmenin ardından ayrılması bekleniyor. 2019-2020 sezonunda Karadeniz ekibinde forma giyen tecrübeli oyuncu, 29 maçta görev yaptı. 11 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Atabey, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı.