90+'da Ban-Ban!

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bandırmaspor evinde Erzurumspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 16. dakikada Eren Tozlu ceza sahasında yerde kalınca hakem Ali Palabıyık Erzunum lehine penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada Olanare'nin penaltı vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. Ancak dönen top yine Olanare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu ağlara gitti ve Dadaşlar öne geçti: 0-1.

KENY ZAFERİ GETİRDİ

37. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kerim, kafayla topu filelere yolladı: 1-1. 45. dakikada Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Guido Koçer'in kafa vuruşunu kaleci Szumski kornere çeldi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. 90+1. dakikada ceza alanına yapılan ortada Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Bandırmaspor çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdı.

OYUN OLARAK GELİŞMEYE DEVAM

Bandırma Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maça iyi konsantre olduk. Son dakikalarda çok maç kaybettik. Uzatma dakikasında attığımız golle kazanmamız bizim içinde iyi oldu. İki haftalık süreci iyi değerlendirip, oyun olarak da olsun gelişmeye devam edelim" dedi.

SÖYLEYECEK KELİME YOK

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Aslında çok söylenecek söz yok. İlk yarı öne geçtik, kaçırdığımız pozisyonlar, sakatlıklar, ikinci yarı bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik maalesef ve mağlup olduk. Bandırma'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.

SÖZERİ GÖNDERİLDİ

BB Erzurumspor'da sezon başından bu yana takımın başında yer alan Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Erzurum'da Sözeri'nin görevine son verildi. Yeni hoca arayışları başladı.