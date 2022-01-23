Manisa'dan müthiş dönüş

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği engelini 3-1'lik galibiyetle aştı. 40'ta Hakan'ın elle müdahalesinin ardından hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Gökhan Gül, ağları sarsarak takımını öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda ise sahada Manisa FK fırtınası vardı. 64'te Gakpa'nın pasında Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 75'te bu kez Arda'nın elle müdahalesi sonrası Manisa FK penaltı kazandı. Gakpa'nın vuruşu ağlara gitti: 2-1. 83'te ise Okan skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla 28 puana yükselen siyah- beyazlılar, play-off'a yaklaştı