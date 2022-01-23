Eyüpspor Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Eyüpspor-Bursaspor maçını takip etmek için tıklayın!

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 22. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligin güçlü takımlarından Eyüpspor, sahasında son sıralarda yer alan Bursaspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 36, konuk ekibin ise 20 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺EYÜPSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor'un sahasında Bursaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Bursaspor son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

🔸Eyüpspor evinde oynadığı son 8 maçta hiç mağlubiyet almadı.

🔸Eyüpspor son 5 maçta yenilmedi.