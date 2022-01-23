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Eyüpspor-Bursaspor karşılaşması elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın 24 Ocak Pazartesi günü 19.00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 20:06
Eyüpspor-Bursaspor karşılaşması elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, saha çizgilerinin net görülmemesi nedeniyle oyunu durdurdu.

Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle konuştuktan sonra yoğun kar yağışının da devam etmesi sebebiyle soyunma odasına gitme kararı aldı. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın 24 Ocak Pazartesi günü 19.00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

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