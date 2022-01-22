Ümraniyespor Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Ümraniyespor-Menemenspor maçını takip etmek için tıklayın!
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'la Menemenspor karşı karşıya geliyor. Lider Ümraniyespor'un 42, Menemenspor'un ise 23 puanı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor'un sahasında Menemenspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
🔹Ümraniyespor oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, birinde yenildi.
🔹Menemen son oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔹Ümraniyespor evinde 3 maçtır kazanıyor.