Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ümraniyespor Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında lider Ümraniyespor sahasında Menemenspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takımın 42 puanı bulunurken konuk ekibin ise 23 puanı mevcut. Peki, Ümraniyespor Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:52
Ümraniyespor Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Ümraniyespor-Menemenspor maçını takip etmek için tıklayın!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'la Menemenspor karşı karşıya geliyor. Lider Ümraniyespor'un 42, Menemenspor'un ise 23 puanı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor'un sahasında Menemenspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Ümraniyespor oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, birinde yenildi.

🔹Menemen son oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

🔹Ümraniyespor evinde 3 maçtır kazanıyor.

DİĞER
Xavi'nin Barcelona kariyeri hüsranla başladı! 3 kupaya birden veda ettiler
Kartal Malatya deplasmanında! İşte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor