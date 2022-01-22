Ümraniyespor - Menemenspor: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Alim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Batuhan soluna uzanarak kornere çeldi.

24. dakikada Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında savunmada Mazlum'dan seken topu sol çaprazda direk dibinde önünde bulan Camara'nın müsait pozisyondaki dokunuşu ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortaya ön direkte iyi yükselen Bammou'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

53. dakikada Bammou'nun ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden yerden içeriye çevirdiği top savunmaya da çarparak penaltı noktasının gerisindeki Onur'un önünde kaldı. Bu oyucunun rakibini çalımladıktan sonra çektiği şey filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada Cem'in pasında ceza sahası çizgisi üzeri hafif sağ çaprazda topla buluşan Ahmet, yaptığı plase vuruşla farkı 1'e indiren golü attı. 2-1



