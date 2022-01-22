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Manisa FK Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takımın 25 puanı bulunurken konuk ekibin ise 26 puanı mevcut. Peki, Manisa FK-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:09
Manisa FK Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Manisa FK-Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayın!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

📺MANİSA FK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK'nın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

📌Gençlerbirliği, 3 maçtır üst üste kaybediyor.
📌Manisa FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
📌Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.

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