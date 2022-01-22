Manisa FK Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Manisa FK-Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayın!
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
📺MANİSA FK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manisa FK'nın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
📌Gençlerbirliği, 3 maçtır üst üste kaybediyor.
📌Manisa FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
📌Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.