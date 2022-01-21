Haberler TFF 1.Lig 📺Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

📺Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Samsunspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 30 puanla 8. sırada bulunurken konuk ekip ise 24 puanla 13. sırada yer alıyor. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:01
📺Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Samsunspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 30, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini internette aratıyor. Mücadeleye ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

🔎SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Samsunspor'un sahasında Kocaelispor'u ağırlayacağı maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📊

🔹Yasin Öztekin 9 golle Samsunspor takımının en golcü futbolcusu. Dino Ndlovu ise Kocaelispor adına 9 gol kaydetti.
🔹Kocaelispor deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlup oldu.
🔹Kocaelispor son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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