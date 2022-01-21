📺Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Samsunspor-Kocaelispor maçını takip etmek için tıklayın!

Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Samsunspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 30, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini internette aratıyor. Mücadeleye ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

🔎SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Samsunspor'un sahasında Kocaelispor'u ağırlayacağı maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📊

🔹Yasin Öztekin 9 golle Samsunspor takımının en golcü futbolcusu. Dino Ndlovu ise Kocaelispor adına 9 gol kaydetti.

🔹Kocaelispor deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlup oldu.

🔹Kocaelispor son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.