Manisa Ozegovic’i bitirdi

Transferin gözdesi olan Ognjen Ozegovic'in yeni durağı Manisa FK oldu. Adanaspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki forvet, siyah-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Takıma golleriyle katkı sağlamak istediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Manisa'ya imza attığım için çok mutluyum. Takımın hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak ve hedefe taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı. 1.5 yıldır Adanaspor forması giyen Ozegovic, geçen sezon 14, bu yıl ilk yarıda ise 5 kez rakip ağları sarstı. Boşnak asıllı Sırp oyuncu, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 1 kez görev yaptı.