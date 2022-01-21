Hedef Joao Teixeira

Transferin hızlı ekibi Samsunspor, 10 numara için aradığı ismi Portekiz'de buldu. Kırmızı-beyazlılar, Chaves forması giyen Joao Teixeira için girişimlere başladı. Hasan ve Savicevic'ten istediği performansı alamayan Karadeniz ekibi, 8 numarada da görev yapabilen Teixeira'yı kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Kırmızıbeyazlı yetkililer, teklife sıcak bakan 27 yaşındaki oyuncuyla ilk temasın olumlu olduğunu belirtti. Bu sezon Portekiz 2. Ligi'nde formasını giydiği Chaves'le 15 karşılaşmada görev yapan Joao Teixeira, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



MARCAO'NUN TAKIM ARKADAŞI

Benfica altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, kulübün B Takımı'nda forma giydi. Daha sonra kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutan Teixeira, Wolverhampton ve Nottingham Forest formaları giydi. Benfica A Takımı'nda 2 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2018'de bedelsiz olarak Chaves'e transfer oldu. Galatasaray forması giyen Marcao'yla yarım sezon takım arkadaşı olan Teixeira, Chaves formasıyla çıktığı 83 karşılaşmada 10 gol ve 10 asistle oynadı. Alt yaş kategorilerinde Portekiz Milli Takmı formasını giyen başarılı oyuncunun, Chaves'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



SAMSUN 33 YILLIK ACISINI HATIRLADI

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 33. yıl dönümü dolayısıyla anma programı yapıldı. Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.