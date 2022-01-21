Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanması planlanan Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:14
Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanması planlanan Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Ocak'ta oynanması planlanan Beypiliç Boluspor- Tuzlaspor maçının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Bolu'da 17 Ocak'ta başlayan ve dün sabah saatlerine kadar yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye kadar ulaşmıştı.

İl genelinde bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının ise 24 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yoğun şekilde etkili olması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası flaş ifadeler! "Burak Elmas ve Torrent kına yaksın..."
Kırıkkale'de 3 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Hayriye U.'yu arama çalışmaları Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde devam ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor