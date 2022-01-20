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Tek hedef var!

TFF 1. Lig’den yeniden Süper Lig’e yükselmek isteyen Başkent ekibinde herkes zafere inanıyor. Yusuf “Kenetlendik. Şampiyonluktan başka hedefimiz yok” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Tek hedef var!

Sarı-Lacıvertlı ekip, TFF 1. Lig yolculuğunun kısa olmasını umut ediyor. Alt ligde şampiyonluk kovalayan Ankaragücü'nde tüm camia yeniden Süper Lig'i görmek istiyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Yusuf Abdioğlu için de durum farklı değil. 32 yaşındaki futbolcu "Kocaelispor deplasmanında kazanmak önemliydi. Şampiyonluğa oynuyoruz, şampiyonluktan başka bir hedefimiz yok" diye konuştu.

KOLAY MAÇ YOK
Yusuf Abdioğlu şöyle konuştu: "Ligin en az gol yiyen takımıyız. Bazı takımlarda ön oyuncular geri dönmez. Bizde arkadaşlarımız, takımımızın gol yememesi adına ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Kompakt duruyoruz, bunun da karşılığını az gol yiyerek alıyoruz. Gol bulduğumuzda da genelde maçlarımızı kazanıyoruz. Maç maç gitmek lazım. Her maz zor geçiyor. Bu ligde kolay maç yok.Hedefe oynayan takım sayısı çok"

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