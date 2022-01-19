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Sturridge yolda

Jordan İbe ile sözleşme imzalayan Adanaspor, İngiliz golcüyü beklemeye geçti. 32 yaşındaki forvetle 1.5 yıllık anlaşma yapıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Sturridge yolda
Transferin bombalarını patlatan Adanaspor, Jordan İbe'ın ardından Daniel Sturridge'ye de imza attırmaya hazırlanıyor. Turuncu- beyazlılar, Daniel Sturridge'le de anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki İngiliz golcünün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sturridge için ise Adanaspor'un kasasından 650 bin euro çıkacağı ifade edildi. Liverpool'da yıldızı parlayan yıldız oyuncu, 2019'da Trabzonspor'a imza atmıştı. Bordo-mavili kulüpte 16 maçta 7 gol ve 4 asistle oynayan Sturridge, daha sonra Avustralya'nın Perth Glory takımında forma giydi. 32 yaşındaki İngiliz golcü, milli takımda ise 26 karşılaşmada 8 kez rakip ağları sarstı.
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