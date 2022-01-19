Aktüel haberler (19.01.2022)

A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, sıradaki 5 maçın 4'ünü Ankara'da oynayacak olmanın avantajını kullanacaklarını söyledi. Averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler; Denizlispor, G.Birliği (d), İstanbulspor, Menemenspor (d) ve Bursaspor'la karşılaşacak.



Manisa FK'de Dever Orgill takımda kalıyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Jamaikalı oyuncu, ilk haftada hattrick yapsa da daha sonra 9 maçta sessiz kalmıştı. 31 yaşındaki Orgill'in 2023'e kadar kontratı bulunuyor.





TFF 2. Lig Kırmızı ekibi Turgutluspor, son olarak Iğdır FK forması giyen Ali Kucik'i kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 30 yaşındaki forvet; Göztepe, Sarıyer ve Bandırma gibi takımlarda oynadı.





Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hedefin ilk 4 takım arasında yer almak olduğunu söyledi. Çapa, "Elimizdeki kadro ile her şey yolunda giderse sezon sonunda ilk 4'te yer alırız" diye konuştu.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Vanspor'da, Teknik Direktör Turgay Karatekin görevinden istifa etti. 56 yaşındaki hoca yönetimindeki Vanspor, Kırmızı Grup'ta topladığı 32 puanla 9. sırada yer alıyor.



Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, Adanaspor'dan ayrılan Ozegovic'le anlaştıklarını açıkladı. Kolgu, "2 oyuncu ile daha el sıkıştık. Ancak sözleşmeli oldukları için söylemiyorum" dedi. İlk yarıda 13 maçta 5 gol atan 27 yaşındaki forvet, 1.5 yıl yeşil-beyazlı formayı giyecek.





Menemenspor, Kocaelispor'a gönderdiği Akanbi Rasheed'in Nijerya'dan gelen 160 bin euro yetiştiricilik bedeli yüzünden transfer cezası almıştı. Borcu taksitlendirip ödemeyi yapan sarı-lacivertliler, yasağı kaldırdı. Honore Gomis ve Umar Basit'in lisansının kısa sürede çıkarılması bekleniyor.