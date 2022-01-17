Dadas’a fren

SPOR Toto 1. Lig'de zirve yarışındaki ekiplerden BB Erzurumspor, Bursa deplasmanında 2 puan bırakarak fırsatı tepti: 0-0. Timsah Arena'da Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada her iki taraf da 90 dakika boyunca golü kovaladı. Ancak ataklar sonuç getirmeyince 21'inci haftayı 1'er puanla kapatmak zorunda kaldılar. Erzurumspor arayı kapama fırsatını kaçırdı.

5 MAÇTIR HASRET



BU sezon kendi sahasında umduğu sonuçları alamayan Bursaspor, son 5 haftadır galibiyet hasreti çekiyor. İç sahada oynadığı 10 maçın sadece 3'ünü kazanabilen (3G, 3B, 4M) Timsah, deplasmandaki performansını da son haftalarda yitirdi. 10 deplasman maçından sadece 2'sini kazanan yeşil-beyazlılar, en son Denizli deplasmanında galibiyet almıştı. 42 puanlı Ümraniye ve Ankaragücü'nü yakalamayı amaçlayan Erzurumspor, haftayı 38 puanla kapattı.