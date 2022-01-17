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Dadas’a fren

Lider Ümraniye’nin puansız kapattığı haftada zirve yarışına ortak olmak isteyen BB Erzurum Bursaspor ile golsüz berabere kalarak ağır bir yara aldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Dadas’a fren

SPOR Toto 1. Lig'de zirve yarışındaki ekiplerden BB Erzurumspor, Bursa deplasmanında 2 puan bırakarak fırsatı tepti: 0-0. Timsah Arena'da Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada her iki taraf da 90 dakika boyunca golü kovaladı. Ancak ataklar sonuç getirmeyince 21'inci haftayı 1'er puanla kapatmak zorunda kaldılar. Erzurumspor arayı kapama fırsatını kaçırdı.

5 MAÇTIR HASRET

BU sezon kendi sahasında umduğu sonuçları alamayan Bursaspor, son 5 haftadır galibiyet hasreti çekiyor. İç sahada oynadığı 10 maçın sadece 3'ünü kazanabilen (3G, 3B, 4M) Timsah, deplasmandaki performansını da son haftalarda yitirdi. 10 deplasman maçından sadece 2'sini kazanan yeşil-beyazlılar, en son Denizli deplasmanında galibiyet almıştı. 42 puanlı Ümraniye ve Ankaragücü'nü yakalamayı amaçlayan Erzurumspor, haftayı 38 puanla kapattı.

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